În ultimul raport "The Nanny State Index", România este considerată o ţară cu una dintre cele mai severe reglementări privind fumatul, cu impozite mari asupra fumatului, ţinând cont şi de nivelul redus al PIB/loc. comparativ cu celelalte ţări europene, dar care, paradoxal, continuă să aibă o pondere a populației fumătoare mai mare decât media europeană. Legea antifumat din 2016 este considerată în acest raport ca fiind una dintre cele mai dure din Europa.

În martie 2016, IEA - The Institute of Economic Affairs - a dat publicităţii primul Nanny State Index, care prezenta un clasament al celor mai bune locuri din Uniunea Europeană în ceea ce... citeste mai mult