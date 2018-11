Anca Huzum, Miss fata de la tarã a liceului de la Zorleni | FOTO | VIDEO

La aceasta ora in Piata Unirii are loc un miting al PNL pentru sustinerea proiectelor Moldovei la nivel central. In Piata sunt cateva sute de persoane venite din toata tara pentru a fi la numar, cei din Iasi fiind in numar extrem mic. De altfel cei de...

Buna ziua Iasi, 3 Decembrie 2016