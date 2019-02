Anca Sava a născut în 2018, la Spitalul Județean Ilfov. Dr. Dragu și „rezidenta” ei cu 8 clase, Raluca Bîrsan, au presat-o să facă cezariană.

"Când a venit momentul să vorbim despre naștere, cu dr. Dragu, eu am spus că sunt deschisă la ambele variante, tot ce mă interesa era, în primul rând, să fie bebelușul bine și-apoi eu. Așa gândește oricare mamă. Iar doamna doctor mi-a zis că are cordonul ombilical în jurul gâtului și că ar avea diametrul capului prea mare pentru bazinul meu și că asta ar putea duce la complicații dacă am... citeste mai mult

