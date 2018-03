Naţionala Under 19 are avantajul de a juca pe teren propriu, la Mogoşoaia, însă adversarii sunt mai valoroşi şi doar prima echipă din grupă se califică la EURO.

În momentul în care campania pentru şefia FRF se poartă pe modul atacuri pe axa Burleanu - Lupescu, fotbalul românesc la nivel de juniori are în faţă două mari încercări, turneele de calificare la Campionatele Europene Under 19 şi Under 17.

Reprezentativa sub 19 ani a României joacă în această seară la Ploieşti cu Serbia, după care urmează meciuri cu Suedia şi Ucraina. La finalul acestui Tur de Elită, doar prima... citeste mai mult

azi, 08:45 in Sport, Vizualizari: 39 , Sursa: Adevarul in