Competiţia din California este una dintre cele mai importante, exceptând Grand Slamurile, fiind cotată la categoria Premier Mandatory, la fel ca Miami, Madrid şi Beijing. Turneul începe cu Simona Halep în postura de număr 1 mondial, unde a revenit săptămâna aceasta.

Simona are 7.965 de puncte şi singura care o mai poate ajunge după Indian Wells este Caroline Wozniacki, care acum are 7.525 puncte, cu 440 mai puţin decât Halep. Daneza are însă de apărat, la acest turneu, mai multe puncte decât are Simona, 215 faţă de 65. Ocupanta locului trei în clasamentul WTA, Garbine Muguruza are 6.175 de puncte şi nu are cum să o ajungă pe... citeste mai mult

