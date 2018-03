Sambata, 24 Martie, 22:22

Selecționerul Adrian Boingiu are temele făcute pentru partida cu Ucraina de marți. Victoria cu Suedia de azi, scor 2-1, îi dă două șanse României, atât la egal, cât și la victorie în ultimul meci.

"Am trăit așa cum se trăiesc jocuri în care treci de la agonie la extaz. Epuizant, fizic și psihic. Mulțumim publicului că a fost alături de noi. Era neplăcut să nu câștigăm, chiar dacă și cu un egal rămânem în cărți. Am reușit două succese, însă marți jucăm finala în care avem două șanse din trei.

Trebuie să recuperăm jucătorii, o să ne gândim și cum să-l... citeste mai mult