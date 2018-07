A ajuns la 11 goluri in 17 meciuri in acest sezon si e al treilea golgeter din liga secunda din Franta! Urmariti mai jos un SUPER-VIDEO! Golgeterul roman care a speriat Franta! Are 11 goluri in acest sezon si a mai reusit unul superb! Sutul BOMBA care...

Buna ziua Iasi, 15 Ianuarie 2013