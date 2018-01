Creditele in lei au devenit mai ieftine decat cele in euro. Inca o banca, a doua ca marime de la noi, a redus dobanzile, cu pana la 3%. Dupa aceasta miscare, cel mai mult au scazut dobanzile, la imprumuturile in lei. De la inceputul anului, si alte...

Protv, 2 Martie 2011