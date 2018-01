FC Barcelona are cale liberă spre event în acest sezon, după ce Real Madrid şi-a continuat seria neagră şi a fost eliminată din Cupa Regelui de Leganes, chiar pe "Santiago Bernabeu". În La Liga, catalanii au un avans de 19 puncte faţă de campioana en-titre, astfel că Real are şanse la fel de mari să-şi apere titlul, precum are Nantes să câştige Ligue 1. Cum s-a ajuns aici? Clubul a avut o campanie de transferuri dezastruoasă, jucătorii au câştigat tot ce se putea câştiga în ultima perioadă, iar Zidane dă vina pe ghinion în momentul în care jocul echipei arată deplorabil.

