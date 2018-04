CSM Bucureşti va înfrunta Gyor în primul meci din cadrul turneului Final Four de la Budapesta, au decis sorţii, marţi, în capitala Ungariei. Putem vorbi deja de un mare rivalitate între cele două echipe, având în vedere că echipele campioane ale României şi Ungariei s-au întâlnit de cel puţin două ori în fiecare sezon, în ultimii 3 ani. Gyor are un avantaj confortabil în întâlnirile directe oficiale, 5-2, dar trebuie spus că CSM Bucureşti este echipa mai nou sosită la acest nivel şi a intrat în această bătălie fără a avea acelaşi know-how precum rivala din ţara venină.

Deşi Gyor are avantajul, CSM Bucureşti deţine în... citeste mai mult