Analistii financiari trag semnalul de alarma: Inflatia a crescut de 10 ori intr-un an, iar urmarile sunt catastrofale In ianuarie 2017, inflatia in Romania atinsese 0,5%, iar in ianuarie 2018, de 4,3%. In luna martie, ne confruntam cu o inflatie si mai ridicata, de 4,7%. In acest context, analistii considera ca si indicele Robor la trei luni se va majora, la 3-3,5%, ceea ce va duce la o majorare a ratelor pentru romanii ce au accesat imprumuturi in lei, cu dobanda variabila.

Inceputul anului a debutat cu o crestere accelerata a inflatiei, in care serviciile, alimentele alimentare si nealimentare au... citeste mai mult