Analistii financiari ai CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatorul an

Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0,7 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, evolutie care s-a datorat ambelor componente ale indicatorului, arata datele publicate de CFA si citate de News.ro. In ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, peste 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni.

