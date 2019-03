Cotatiile euro din piata valutara au depasit, dupa aproape cinci luni, pragul de 4,48 lei. Reamintim ca cursul monedei unice a atins in acest an un maxim de 4,5110 lei, in data de 21 ianuarie. Piata valutara s-a deschis direct pe apreciere pentru...

Reporterul, 10 Iunie 2015