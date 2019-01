ANAF a cumpărat numai pentru oficiile sale din Bucureşti suficientă hârtie pentru a acoperi 1.000 de terenuri de fotbal, lungimea totală a colilor de care are nevoie Fiscul din Capitală apropiindu-se de 30.000 de kilometri, adică mai mult decât lungimea autostrăzilor din Germania, Spania şi România la un loc. Uriaşa cantitate de hârtie a fost achiziţionată cu 2,1 milioane de lei de la Dolex Com SRL, firma unui fost senator PDL, abonată la banii statului şi singura care a depus oferte pentru achiziţia ANAF. În plus, Fiscul... citeste mai mult