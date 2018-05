ANAF a colectat venituri bugetare totale de 75,58 miliarde de lei

In luna aprilie 2017 ANAF a colectat venituri bugetare in suma totala de 18,03 miliarde lei, cu 1,18 miliarde lei, respectiv cu 7% mai mult decat in luna aprilie 2016 (16,85 miliarde lei), au transmis marti reprezentantii ANAF. Potrivit acestora, in...

Hot News, 2 Mai 2017