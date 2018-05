ANAF a colectat venituri bugetare 75,58 miliarde de lei, depasind planul de incasari ANAF a anuntat ca, atat la finalul primului trimestru din 2018, cat si la finalul primelor 4 luni din acest an, a colectat, in sume nete, mai mult decat in anii 2016-2017 si a depasit planul de colectare stabilit prin legile bugetare.

Potrivit ANAF, programul de colectare repartizat de catre Ministerul Finantelor Publice pe primele trei luni ale anului 2018 a fost de 54,31 miliarde de lei. Totalul sumelor colectate de catre ANAF pentru perioada... citeste mai mult