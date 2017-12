Ana Maria Patru, trimisa in judecata pentru trafic de influenta si spalare de bani Fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Patru, a fost trimita in judecata intr-un dosar in care este acuzata de trafic de influenta si spalare de bani. Foto: Wall-street.ro Politica "In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA, la... citeste mai mult

azi, 12:48 in Politica, Vizualizari: 27 , Sursa: 9am in