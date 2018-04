Românca va juca în turul II la New Haven cu jucătoarea belgiană Kirsten Flipkens - FOTO. Patru românce în calificări la US Open * Jucătoarea belgiană de tenis Kirsten Flipkens o va întâlni pe românca Ana Bogdan în optimile turneului WTA de la New...

Ziarul de Iasi, 23 August 2017