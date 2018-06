Demisia ține întotdeauna de bunul simț, or Liviu Dragnea nu are așa ceva, a declarat Ana Blandiana. Poeta îl critică pe șeful PSD pentru că nu a renunțat la funcții, deși a fost condamnat, în primă instanță, la închisoare cu executare.

”Logica nu intră în discuţia politicii româneşti din ultimul an şi jumătate. În mod evident, totul este în afara limitelor logicii, în afara limitelor bunului simţ. Demisia este ceva ce ţine întotdeauna de bunul simţ, de respectarea unor cutume, a unor reguli morale. În cazul nostru, în cazul lui Dragnea, nu poate fi vorba. Mi s-a părut uluitor că Liviu... citeste mai mult

