Vicepremierul Ana Birchall a participat pe 28 martie la Conferinţa de Tineret a Uniunii Europene şi şi-a început discursul cu „Good morning very very much“, iar momentul filmat a fost publicat de Ştirile Pro TV, viralizându-se cu repeziciune în mediul online şi trecând drept o gafă pentru care vicepremierul a fost taxat cu ironie.

Într-un mesaj pe Facebook, Brichall s-a apărat susţinând că fraza „very very much“ i-a fost adresată de fapt unei persoane din sală cu care a interacţionat imediat după ce a salutat publicul.

„Apare undeva prin presă că nu aş vorbi bine limba engleză. Sunt convinsă că nu au scris cu răutate, dar... citeste mai mult

acum 36 min. in Politica, Vizualizari: 16 , Sursa: Adevarul in