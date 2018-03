Ana Baniciu a fost invitata Florentinei Fântânaru, duminică, la emisiunea „De-a viața ascunselea”.

„Lumea judecă munca mea. Am pus cărămizile carierei mele pe spinarea mea, nu a tatălui meu. Când eram la început oamenii se legau de numele lui pentru a mă invita undeva. Dacă voiam să ajung undeva, mi se spunea să vin cu tata. I-am explicat și lui că aș vrea să fac o separare. Am cariera mea care e separata de a lui. Am libertatea de a face ce simt eu. Când apar chestii în presă apar cu numele lui și asta mă doare foarte tare. Eu îmi asum lucrurile pe care le fac eu și n-aș vrea să denigrez numele ăsta”, a spus... citeste mai mult