Noul an şcolar a început ieri cu emoţii şi probleme, dar şi cu speranţe şi veselie pentru cei mai mulţi dintre elevi sau cu tensiuni şi cu calculele pentru cei din anii terminali. Auspiciile sub care debutează acest nou an şcolar nu diferă foarte mult de cele din anii trecuţi.

Practic sînt aceleaşi probleme ţinînd de subfinanţarea sistemului, scă­de­rea accentuată a numărului de copii şcolarizabili, restanţe la capitolul investiţii şi, în consecinţă, existenţa unor unităţi de învăţămînt fără autorizaţie de funcţio­nare şi perpetua lipsă a banilor cauzată de actualul sistem de finanţare "per elev". În acest context, important de văzut a fost...