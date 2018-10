Vacanță elevi 2018. Când pică vacanța de iarnă. Elevii din învăţământul primar şi din învăţământul preşcolar iau prima vacanță din noul an școlar de sâmbătă, 27 octombrie, până duminică - 4 noiembrie. Când va fi vacanța de iarnă și câte zile libere vor avea elevii.

An școlar 2018-2019. Conform calendarului din noul an școlar 2018-2019, vacața de iarnă nu seva lăsa prea mult așteptată. Așadar, Vacanța de iarnă 2018- 2019 începe în 22 decembrie și durează până în 13 ianuarie 2019. Elevii vor avea 15 zile libere (dintre care două zile libere de la stat - 1 și 2 decembrie 2018).

An școlar 2018-2019. Conform noului an școlar, următoarea vacanță, ce de după vacanța de iarnă, va... citeste mai mult

azi, 09:30 in Social, Vizualizari: 32 , Sursa: A1 in