Amza Pellea va primi, joi, o stea pe Walk of Fame-ul romanesc din Piata Timpului (langa Magazinul Cocor din Bucuresti), in ziua in care marele actor ar fi implinit 80 de ani. Steaua va fi dezvelita de catre Oana Pellea, fiica maestrului. "Pe 7...

Hot News, 7 Aprilie 2011