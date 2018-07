Vedeta braziliană Neymar, de la PSG, a admis că a exagerat la faulturile a căror ţintă a fost la Cupa Mondială din Rusia, după ce teatrul său a fost criticat şi ironizat de întreg mapamondul, relatează DPA.

''Se poate spune că am exagerat. Şi uneori am exagerat. Dar adevărul este că am suferit pe teren. Şi mă puteţi crede. Am avut nevoie de mult timp pentru a accepta criticile. Şi asta a durut mai mult decât orice pas cu glezna mea operată. Am căzut, dar numai cei care cad se pot ridica din nou'', a declarat Neymar cu prilejul unui eveniment comercial.

Brazilia a fost eliminată de Belgia în sferturile de finală ale CM 2018

