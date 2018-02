Amintiri din comunism: Marea escrocherie din anii '70 (II) In anii '70, cand salariul mediu in Romania era de 1.325 de lei/luna, Gheorghe Stefanescu (foto), gestionarul unui mic depozit de vinuri din Bucuresti, castiga 10.000-15.000 de lei PE ZI! (Suma ajungea chiar si la 75.000 de lei pe zi in perioada Sarbatorilor de Iarna.) Evident, nu era un castig legal. Modestul gestionar era de fapt capul unei retele de tip mafiot care se ocupa de distributia de vinuri, o retea atat de complexa si de bine pusa la punct, cu legaturi la cel mai inalt nivel, incat nu a putut fi anihilata decat dupa ce Ceausescu a dat un ordin direct in acest... citeste mai mult