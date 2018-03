Federatia Romana de Fotbal a perfectat un meci amical de lux impotriva Italei, care va avea loc spre finalul acestui an, in deplasare. Ionut Lupescu a negociat cu oficialii federatiilor din Belgia si Slovacia, insa in cele din urma a primit semnale...

