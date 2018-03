Unii cercetatori sustin ca nicaieri in lume catina nu contine atat de multe principii active, vitamine, minerale, microelemente, flavonoizi si aminoacizi ca cea din Romania. Cunoscuta si sub denumirea de ginseng romanesc, catina este un tonic excelent, marind rezistenta atat la efort intelectual, cat si cel fizic, scrie bzi.ro.

Combinatia miere si catina are multe proprietati terapeutice:

- este un supliment nutritiv si alimentar; s-a folosit in alimentatia cosmonautilor, are efecte energizante si echilibrant



- este antioxidant, eliminand radicalii liberi

- combinatia de miere si catina este recomandata in afectiunile neuropsihice:... citeste mai mult

