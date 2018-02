Leziunea poate sa apara in orice articulatie, deşi cele mai afectate sunt cele care suporta greutatea corporala: genunchi, şold, coloana.

Debutul artrozei este gradat, primul simptom care se observa este durerea care tinde sa creasca in timp. Ulterior, apar diminuarea mobilitatii articulare, contractura musculara, deformarea articulara aparand in stadiile avansate de boala. Durerea articulara are caracter specific, apare dimineata, la primele miscari, cand articulatiile par intepenite.

Statisticile arata ca, dintre persoanele care au in jur de 60 de ani, cel putin 35% au suferinte de tip artrozic. Specialistii sustin ca procentul ajunge la 80 - 90 % la... citeste mai mult

acum 36 min. in Sanatate, Vizualizari: 20 , Sursa: Realitatea in