Broadcom a lansat încă o ofertă pentru preluarea producătorului de chip-uri Qualcomm, punând pe masă 146 de miliarde de dolari, sumă în care sunt incluse şi datoriile companiei, potrivit Financial Times.

În cadrul ofertei „finale” a Broadcom, acţionarii Qualcomm vor primi 82 de dolari per acţiune – 60 de dolari cash, iar restul în acţiuni – în comparaţie cu oferta de 70 de dolari per acţiune lansată de Broadcom în noiembrie 2017.

Oferta depăşeşte cu 54% valoarea medie a acţiunilor Qualcomm.

Noua propunere presupune şi o clauză... citeste mai mult