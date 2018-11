Nationala de rugby a Romaniei a pierdut primul meci test World Rugby al lunii noiembrie, fiind invinsa cu 31-5 (12-5) de catre echipa Statelor Unite ale Americii. Vulturii si-au adjudecat astfel si Cupa Pershing, trofeul pus in joc de catre Federatia Romana de Rugby din 2014, la meciurile dintre cele doua natiuni, in amintirea partidei disputate la Olimpiada Militara, "Jocurile Interaliate" din 1919.

Partida, desfasurata pe Stadionul de Rugby din Complexul Sportiv Ghencea, a fost dominata de catre americani care s-au aflat in permanenta la conducere pe tabela, lipsa de experienta a Stejarilor, care au aliniat o echipa tanara, spunandu-si cuvantul. Vulturii au deschis scorul in