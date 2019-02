Alexandru Mitriţă a debutat cu stil la New York City. "Piticul atomic" a marcat la primul meci pentru americani, în amicalul cu AIK Stockholm, încheiat 1-1, chiar de ziua sa de naştere. Oficialii de la New York au fost încântaţi de debutul în faţă al fostului golgheter de la U Craiova şi au lăudat prestaţia lui într-o postare pe site-ul oficial.

"Mitriţă a marcat şi a impresionat la prima apariţie pe teren pentru New York City. Ultima achiziţia a lui New York City FC şi-a celebrat ziua în care împlineşte 24 de ani îmbrăcând tricoul nostru pentru prima dată într-un meci. Românul a recuperat o minge pierdută la mijlocul terenlui, la cinci minute de la... citeste mai mult