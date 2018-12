Nike îi oferă Simonei 1,7 milioane de dolari pe an, dar românca este una dintre cel mai prost plătite sportive aflate sub angajament cu celebrul concern de peste Ocean.

Conform Tennis World USA, citat de ziare.com, Rafael Nadal primeste de mai bine de cinci ori mai mult, adica 10 milioane de dolari pe an, iar Maria Şarapova a încasat 70 de milioane de dolari între 2010 si 2018, iar acum negociaza prelungirea contractului.

acum 46 min. in Sport