Simona Halep a intrat în istorie după ce a reuşit să câştige primul titlu de Mare Şlem din carieră, pe zgura de la Paris. Americanii de la Nike n-au ratat momentul şi i-au transmis un mesaj româncei pe care o sponsorizează din luna februarie a acestui an.

"Încrederea în sine îi face şi pe alţii să creadă! Simona Halep a cucerit neînfricată primul ei titlu major, pe zgura de la Paris", se arată în mesajul postat de Nike twitter.

Self belief makes believers. @Simona_Halep fearlessly captures her first major title on the clay in Paris. #nike #justdoit pic.twitter.com/aTew6s4CQ6

— Nike (@Nike) 9 iunie 2018 Halep a anunţat oficial că a... citeste mai mult