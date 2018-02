Compania americană 3Pillar Global, specializată în furnizarea de servicii IT, are în plan să-şi mărească anul acesta echipa din România cu încă 100 de specialişti IT, urmând să ajungă astfel în total la aproape 600 de angajaţi în cele trei centre locale - Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi.

La nivel global, compania are 850 de angajaţi, din care 300 lucrează în biroul din Cluj-Napoca, 150 în cel din Timişoara, şi 30 în sediul din Iaşi. „Nu întâmplător am ales oraşul Iaşi pentru extinderea activităţii, acolo avem deja un centru operaţional cu peste 30 de specialişti", a declarat Adrian Gârbe, director de resurse umane în cadrul 3Pillar Global România.