Alex Coita, analist și comentator politic, a dezvăluit la ”Sinteza Zilei” că în 2016 a primit o propunere din SUA, ca în colaborare cu autoritățile, să se construiască în România un spital modern.

”Mi-au spus: venim în România să facem alături de români un spital mare. Am zis că e o idee bună, am venit la București și am bătut la uși, să vedem cine ar fi interesat. Am vorbit și cu Vlad Voiculescu (n.r. - ministrul Sănătății la acea dată), am avut un dialog, dar nu s-a făcut o întâlnire oficială” a spus Alex Coita.

