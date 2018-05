Americanii au calculat cand va cadea un satelit al URSS

Un satelit sovietic de sondare a Pamantului de la distanta, "Kosmos-1766" isi va inceta curand existenta si va iesi de pe orbita. Expertii americani au stabilit cand se va intampla acest lucru.



Potrivit estimarilor specialistilor, satelitul sovietic va iesi de pe orbita la mijlocul lunii mai, undeva in in jurul datei de 16. Dupa toate probabilitatile, in acea zi bucatile din aparatul de sase tone care nu s-au dezintegrat la intrarea in atmosfera, vor atinge suprafata Planetei albastre.

Data... citeste mai mult