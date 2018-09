• doi baschetbalişti americani de la CS Cuza Sport Brăila au fost la un pas să-şi piardă viaţa sub o “ploaie” de lovituri de cuţit, sâmbătă noaptea • incidentul extrem de grav s-a produs la Terasa The Music Pub, unde sportivii se aflau alături de colegii de echipă • potrivit martorilor, agresorii ar fi interlopul Dasaev şi acoliţii acestuia • conflictul ar fi izbucnit din senin, iar cei doi americani ar fi fost înjunghiaţi pe holul toaletei terasei • unul dintre sportivi a fost lovit în torace şi picior, a fost operat, iar acum se află la Terapie, la Spitalul Judeţean Brăila • celălalt sportiv a fost înjunghiat în abdomen, colonul fiind înţepat în 3 locuri, plus tăieturi pe faţă şi... citeste mai mult

