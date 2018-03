O comună din Bistrița-Năsăud se confruntă cu o situație ieșită din comun: are de încasat de la o prostituată aproape 100 de mii de lei. Este mai mult decât costă iluminatul public sau serviciul de salubritate în 5 sate ale comunei, pentru un an întreg.

Amenzile neplătite prejudiciază bugetul EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: O femeie de 38 de ani din satul Dipșa, comuna Galații Bistriței, primește, de mai bine de 10 ani, amenzi pentru întreținerea de raporturi sexuale contra unor sume de bani.

Până acum, femeia are de plătit aproape 100 de mii de lei. Primarul e disperat pentru că instituția pe... citeste mai mult

azi, 20:02 in Actualitate, Vizualizari: 36 , Sursa: TVR in