Amenzi de mii de lei pentru lipsa rovinietelor Peste 100 de soferi au fost controlati, ieri, in trafic de echipajele Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, in cadrul unei campanii nationale de control a rovinietelor. In urma...

Buna ziua Iasi, 20 Septembrie 2011