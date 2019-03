Amenzi usturatoare aplicate de politistii braileni pentru tupeistii care ocupa locul de parcare al altei persoane

In perioada 5 – 12 martie politistii au aplicat 6 sanctiuni in valoare totala de 1.200 lei, pentru nerespectarea prevederilor H.C.L.M.Braila nr.649/2017, privind aprobarea modalitatii de gestiune, a Regulamentului si a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare a parcarilor de pe raza Municipiului Braila. Astfel ca:

C.tin L.-M., in varsta de 51 ani, din Braila a primit amenda in valoare de 500 lei

– pe Aleea Margaretelor, in parcarea Bl.G.3, in calitate de conducator al autovehiculului marca Opel, a utilizat fara a detine abonament locul de parcare de resedinta inchiriat prin contract cu S.U.P.A.G.L. Braila pentru un alt autovehicul.

B.Fl.-D.,... citeste mai mult

