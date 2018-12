    Amenzi pentru nerespectarea curateniei pe domeniul public

In perioada 17 – 18.12.2018, politistii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica al Politiei Locale Braila au depistat 8 persoane care au incalcat prevederile in vigoare privind respectarea curateniei pe domeniul public al municipiului Braila sau pe cele ale Legii 61/1991. Astfel, in data de 17.12.2018, a fost sanctionata contraventional cu suma totala de 3.000 lei, o braileanca in varsta de 50 de ani, care a fost surprinsa in timp ce arunca gunoi menajer pe str. Stefan cel Mare/ str. Halelor si care a refuzat sa se legitimeze. In aceeasi zi, un alt... citeste mai mult

