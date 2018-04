Amenzi de 8.990 lei pentru oprirea si stationarea neregulamentara la Piata Halelor

In perioada 08 – 12.04.2018, politistii locali din cadrul Serviciului Rutier al Politiei Locale Braila au aplicat trei sanctiuni contraventionale unor soferi care au stationat cu autoturismele pe spatiile verzi din municipiu. Cea mai recenta amenda, in valoare de 250 lei, a fost aplicata unui brailean in varsta de 54 ani care, in aceasta dimineata, a stationat cu o autoutilitara pe spatiul verde situat in fata Blocului 10 de pe Calea Galati. Totodata, pentru nerespectarea prevederilor H.C.L.M. Braila... citeste mai mult