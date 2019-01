Amenzi de 20.000 lei pentru munca ,,la negru”

Si in acest nou an, inspectorii muncii din Calarasi vegheaza, ca intotdeauna, la respectarea prevederilor legislatiei muncii. Astfel, in perioada 14 – 18.01.2019, ITM Calarasi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: agricultura, comert, baruri si alte activitati de servirea bauturilor, fabricarea produselor din carne, coafura, fabricarea painii, confectii metalice, constructii, alte domenii de activitate.

Mai exact, inspectorii de munca din cadrul compartimentului relatii de munca au verificat 36 de angajatori. In urma verificarilor, 2 angajatori au fost sanctionati cu amenda in valoare de 25.000 de lei, din care... citeste mai mult

