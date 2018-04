Amenzi de 150.000 lei pentru munca la negru

În luna martie 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a efectuat 164 controale la agentii economici. Un numãr de 94 controale sau desfãsurat in domeniul relatiilor de muncã, iar 70, in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã. ‘Din numãrul total de angajatori verificati, pentru neconformitãtile constatate de inspectorii de muncã au fost sanctionati 62 de angajatori. Opt angajatori au fost sanctionati in domeniul relatiilor de muncã, din care 5 angajatori pentru folosirea de muncã nedeclaratã, iar 54... citeste mai mult