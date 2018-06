Politistii de la rutiera au dat 147 amenzi, in valoare de peste 20.800 lei in cadrul unei actiuni, desfasurate la sfarsitul saptamanii in municipiu si judet. De asemenea, politistii au constatat 11 infractiuni si au retinut 27 de permise de conducere...

Buna ziua Iasi, 6 Septembrie 2010