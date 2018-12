Puţin după ora 23:00 (06:00 ora României), personalul CNN a anunţat că toată lumea este în siguranţă şi ameninţarea pare că s-a sfârşit. Everyone evac’d and is reported fine. Have to put safety first. Thanks for all the well-wishing, but even more so for not making stupid jokes empowering such a threat. People will re-enter ASAP. Onward. https://t.co/Lrm3TmFjuT

— Christopher C. Cuomo (@ChrisCuomo) December 7, 2018 Zona din jurul sediului a fost închisă circulaţiei, cât timp autorităţile au investigat. Persoana care a sunat a spus că sunt cinci bombe în interiorul clădirii, potrivit unor surse... citeste mai mult

