Amendati ca aruncau zapada pe carosabilul abia curatat de catre utilajele de deszapezire

In perioada 27.02.2018 – 01.03.2018, Politia Locala Braila a actionat pentru fluidizarea traficului rutier in vederea sprijinirii utilajelor de deszapezire care actioneaza pe arterele municipiului Braila dar si pentru identificarea persoanelor care impiedica activitatea de deszapezire sau care arunca zapada pe carosabil. Astfel, in data de 28.02.2018, o persoana in varsta de 34 de ani din Braila, a fost sanctionata contraventional cu suma de 290 lei si 2 puncte penalizare, de catre politistii locali din cadrul Serviciului Rutier al Politiei Locale Braila,... citeste mai mult