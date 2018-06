Amenda uriasa primita de Uber in Romania pentru ca nu a notificat o problema de securitate a datelor Uber are viata grea in Romania! Dupa toate problemele cu care s-a confruntat in ultima vreme, acum tocmai ce a primit o amenda uriasa din partea celor de la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Amenda este in valoare de 200.000 de lei si este aplicata in urma unei probleme de securitate a datelor cu caracter personal. Desi acest incident s-a petrecut la sfarsitul lui 2016,... citeste mai mult

