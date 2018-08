Amenda de 2.000 lei pentru marfa neautorizata

La data de 28.08.2018, politistii au confiscat mai multe bunuri expuse la vanzare, pentru care comerciantii nu au putut prezenta documente justificative.

In ziua de 28 august, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat si desfasurat, pe raza municipiului, o actiune privind prevenirea comertului ilicit.

In urma verificarilor efectuate, acestia au identificat 45 de ghiozdane care purtau marci identice sau similare celor protejate pentru care reprezentantul societatii nu a putut prezenta documentele justificative in baza carora este autorizata... citeste mai mult